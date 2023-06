Il 2 luglio concerto dei Marnostrum Ensemble al Teatro Santa Cecilia di Palermo

Domenica 2 luglio, alle ore 18:00, il Marnostrum Ensemble si esibirà al “Real Teatro Santa Cecilia” di Palermo in occasione del Sicilia Jazz Festival 2023. Vi proporremo un viaggio in quel vasto e affascinante mondo sonoro che è la musica del mediterraneo, intriso di colori e sfumature meravigliose. Un concerto inedito, studiato del dettaglio, in cui la parola chiave è “ricerca”. I biglietti sono acquistabili a questo link: https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/subscriptions