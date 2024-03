Il biscottificio Tumminello tra le 200 aziende eccellenti del Mezzogiorno secondo il Sole24Ore

Il biscottificio Tumminello ha ottenuto un prestigioso riconoscimento trovandosi nella lista delle 200 aziende italiane con sede nel Sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance nel triennio tra il 2019 e il 2022. Questa lista, nota come “Stelle del Sud Italia 2024“, è stata pubblicata dal Sole24Ore e mette in luce le imprese che hanno registrato una notevole crescita del fatturato, del numero dei dipendenti e delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

In questa classifica, il biscottificio Tumminello emerge come un punto di riferimento nel panorama delle aziende eccellenti del Mezzogiorno e in particolar della Sicilia. La sua costante crescita e il suo impegno nel valorizzare le risorse del territorio ne fanno un esempio riconosciuto di successo e di resilienza nell’economia del Sud Italia.

