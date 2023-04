Il Comune di Castelbuono emana ordinanza viabilistica per il “Giro di Sicilia 2023”

Il Comune di Castelbuono sarà tappa della manifestazione sportiva denominata “Giro di Sicilia 2023”, che si terrà domani 13 Aprile 2023. L’importanza dell’evento e la necessità di garantirne il corretto svolgimento hanno spinto l’amministrazione comunale ad emanare una specifica ordinanza in materia viabilistica. La gara ciclistica, organizzata dall’Associazione RCS SPORT, ricade infatti nel circuito interessato dal nostro territorio.

L’ordinanza comunale, che entrerà in vigore dalle ore 11:00 del giorno della manifestazione, prevede alcune restrizioni viabilistiche per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico. In particolare, il tratto interno al Comune di Castelbuono della S.S. 286, che sarà interessato dalla manifestazione, dovrà essere chiuso al transito veicolare.

Inoltre, la stessa ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione forzata nella S.S. 286 – Via Dante Alighieri e Fonte di Camar, nonché il divieto di transito lungo tutto il circuito del percorso, ad eccezione dei veicoli a seguito della manifestazione. L’ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso l’installazione di apposita segnaletica verticale mobile e l’affissione all’Albo Comunale. Il Comando di polizia municipale e gli altri addetti ai servizi di polizia stradale saranno incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.