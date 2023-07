Il corteo, i cavalieri, gli spettacoli medievali e il palio: torna a Geraci Siculo “La Giostra dei Ventimiglia”

Edizione 2023 che si terrà dal 4 al 6 agosto con tante iniziative nel borgo madonita

Geraci Siculo, 14 luglio 2023 – È uno degli eventi più attesi delle Madonie. A Geraci Siculo, dal 4 al 6 agosto, l’edizione numero 33 de “La Giostra dei Ventimiglia”. La manifestazione, organizzata dal comune di Geraci Siculo insieme alla Pro Loco, l’associazione Cavalieri della Contea e altre associazioni del territorio, vuol fare rivivere i fasti della contea appartenuta alla nobile famiglia Ventimiglia che, nel Medioevo, ha governato gran parte del territorio madonita. Tre giorni pieni di giochi cavallereschi, cortei d’epoca e rappresentazioni teatrali che animeranno il borgo fiorito delle Madonie e lo proietteranno al cospetto del conte Francesco.

A raccontare i principali eventi è lo stesso sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa: “Quest’anno la Giostra sarà piena di iniziative – dice il primo cittadino – Ci sarà la rievocazione storica di “U Conti cumanna”, ovvero una narrazione in costume d’epoca della vita medievale e degli antichi mestieri. Il giuramento dei cavalieri, gli spettacoli medievali e il successivo palio nel nuovo campo di dressage. Un grande evento di promozione turistica e culturale che attrae ogni anno tantissimi visitatori e che rievoca il passato, ma che da un bel segnale anche in chiave moderna attraverso le nostre bellezze”. Il momento più atteso della tre giorni di spettacoli sarà dunque il palio, in cui i cavalieri provenienti da tutti i comuni un tempo appartenenti alla contea dei Ventimiglia, si sfideranno in tre giochi medievali di velocità e precisione. “Un mix di emozioni meravigliose – spiega Giovanni Corradino, vincitore della passata edizione – i cavalieri si daranno “battaglia” attraverso il gioco del saraceno, quello degli anelli e infine l’avvincente gioco della rosa. Non vediamo l’ora di goderci lo spettacolo”. Altri appuntamenti da non perdere, la rievocazione del matrimonio del conte Francesco Ventimiglia con la contessa Costanza Chiaromonte, figlia del conte di Modica, avvenuto nell’anno 1315 con la finalità di unire i più influenti casati del tempo. E poi il magnifico corteo storico.