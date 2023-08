Il cortometraggio “Una partita a scacchi con la Terra” del Liceo scientifico di Castelbuono vince l’EcoFestiValPesio

Il cortometraggio “Una partita a scacchi con la Terra”, realizzato due anni fa dalla prof.ssa Anna Maria Cangelosi insieme alle classi 5C, 4C e 3B (22/23) del Liceo scientifico di Castelbuono ha vinto l’EcoFestiValPesio. Questa la motivazione della giuria della 13° edizione, la quale ha selezionato l’istituto castelbuonese tra numerose scuole e istituzioni italiane:

È con grande entusiasmo che assegniamo il premio “Miglior Corto ecologico realizzato dagli istituti scolastici” a “Una Partita a Scacchi con la Terra”. Sin dal titolo, scelto con geniale intuizione dai talentuosi registi, siamo stati catturati da una promettente narrazione. La maestria dimostrata nell’accurata ricerca e nell’articolato assemblaggio del materiale ci ha colpito profondamente. Il risultato è un cortometraggio straordinariamente efficace, capace di coinvolgere lo spettatore in un viaggio di riflessione intensa e ponderata. L’opera ha saputo sfidare le convenzioni e presentare una partita simbolica con il nostro pianeta, affrontando tematiche cruciali in modo innovativo ed emozionante.

Il cortometraggio è il risultato del coinvolgimento della scuola nel progetto “Metti in circolo il cambiamento”, grazie al quale il Liceo scientifico di Castelbuono ha vinto il concorso per la regione Sicilia e ha ricevuto il finanziamento per realizzare il corto. Questa esperienza è stata resa possibile grazie alla partecipazione degli studenti, del regista Alberto Castiglione, dell’associazione LVIA e di Vito Restivo e Antonella Guerrieri, che hanno guidato la prof.ssa Cangelosi in questo affascinante percorso.

Il cortometraggio si è posto l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle problematiche ambientali e sulle sfide che l’umanità deve affrontare nel contesto attuale. Attraverso la metafora di una partita a scacchi gli studenti hanno descritto tre disastri ambientali e propongono per ognuno di essi una soluzione. Alla fine la Terra vincerà la partita a scacchi con il male rappresentato dai comportamenti umani che stanno distruggendo gli ecosistemi terrestri, grazie all’attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il cortometraggio invita alla riflessione e all’azione concreta con azioni anche piccole ma costanti per preservare il nostro pianeta.