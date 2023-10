Il fascino del collodio: una testimonianza di artigianato in fotografia. Incontro pubblico al MC con il fotografo Gianni Cusumano

SABATO 28 ottobre 2023 ore 17.00

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono, Introduce Maria Rosa Sossai

Nell’ambito della mostra Paesaggi, memorie e astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella, progetto vincitore di Strategia Fotografia 2022, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il Museo Civico di Castelbuono è lieto di invitarvi all’incontro con il fotografo Gianni Cusumano.

Conosciuto internazionalmente per i suoi laboratori di fotografia in cui scatta e stampa fotografie con il “collodio umido”, durante l’incontro Gianni Cusumano ci svelerà i segreti di questa tecnica antica, in voga tra il 1850 e il 1880, e mostrerà degli esempi di immagini fotografiche realizzate con tecnica analogica. Per ogni scatto la posa dura dai 12 ai 14 secondi e l’intero processo, dalla pulizia del vetro all’applicazione della vernice, richiede metodi lunghi e laboriosi che sono decisivi per ottenere buoni risultati. Il fascino della tecnica fotografica al collodio consiste nella lentezza del procedimento e nella tensione che si crea tra l’obiettivo e il soggetto davanti al fotografo. Da questa speciale interazione si ottiene una lastra di vetro unica e non ripetibile.

Gianni Cusumano ha coltivato la sua passione per la fotografia analogica fin da bambino, costruendo il primo banco ottico con le sue mani. Il suo studio fotografico assomiglia incredibilmente a una bottega di fine Ottocento.

Il fotografo considera la sua una forma di resistenza contro l’attuale inflazione di immagini e rivendica il bisogno di riappropriarsi della materialità perduta. “In passato le persone vivevano con poche immagini che conservavano per tutta la vita e le lasciavano ai loro figli come testimonianza della loro esistenza” ha osservato in un’intervista.

L’incontro è aperto al pubblico gratuitamente e si svolgerà nella Sala del Principe