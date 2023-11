Il Festival delle Filosofie fa tappa a Cefalù. Fra gli ospiti Luciano Canfora

5 1 vote Article Rating

Il Festival delle Filosofie fa tappa a Cefalù. Da venerdì 17 a domenica 19 Novembre, la città normanna, che ha patrocinato l’iniziativa, ospiterà la prestigiosa kermesse culturale. Fra gli invitati, ci sarà anche Luciano Canfora.

Il noto e apprezzato filologo, storico e classicista, sarà impegnato in un significativo dibattito dal titolo “Sulla Democrazia” sabato 18 Novembre.

“Siamo felici che Cefalù possa ospitare il Festival delle Filosofie – ha affermato il sindaco Daniele Tumminello – in un momento storico in cui il pensiero e la riflessione vengono spesso sopraffatti dalla velocità che i tempi ci impongono. Confrontarsi per disegnare un futuro migliore è certamente il punto di partenza per un oggi maggiormente sostenibile e un futuro migliore per le generazioni a venire”.

Di seguito il programma di appuntamenti e le tematiche che verranno affrontate durante i dibattiti a Cefalù.

Venerdì 17 Novembre | ore 17:00 – 19:00

La transizione energetica, una transizione democratica Sala delle Capriate del Comune | Corso Ruggero, 139 | Cefalù Con Rossella Muroni (Presidente dell’associazione Nuove Ri-Generazioni), Annalisa Corrado (Ingegnera Ambientale), e Patrizia Pozzo (Fondazione Rizoma).

17 Novembre | 20:00 – 22:00

Presentazione del libro “Nessi e connessioni” (Ed. Il Saggitatore, 2023) di Rossella Muroni e Annalisa Corrado Sala delle Capriate del Comune di Cefalù

Sabato 18 Novembre | 17:00 – 19:00

Sulla Democrazia Teatro Comunale Salvatore Cicero | Via Salvatore Spinuzza, 115 | Cefalù Con Luciano Canfora (Università degli Studi di Bari) e Franco Lo Piparo (Università degli Studi di Palermo).

Domenica 19 Novembre | 10:30 – 13:00

Laboratorio di filosofia: “Missione Democrazia” per bambini dagli 8 ai 12 anni Bastione Innovazione e Cultura | Cefalù.

Domenica 19 Novembre | 17:00 – 19:00

Democrazia e libertà ai tempi dell’intelligenza artificiale Sala delle Capriate del Comune | Corso Ruggero, 139 | Cefalù Con Carlo Sini (Università degli Studi di Milano), Florinda Cambria (Università degli Studi di Milano), e Luciano Sesta (Università degli Studi di Palermo).