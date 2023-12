Il gruppo A Nova Orquestra riceve riconoscimento in Campidoglio a Roma

Il 7 dicembre, a Roma, al Campidoglio, premiazione del Gruppo A Nova Orquestra, finalista al Concorso “Salva la tua lingua locale – sezione musica” – con uno dei 6 brani registrati durante il concerto dei Santi tenuto a Castelbuono nel 2022.

Il concorso internazionale è indetto dall’unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Il gruppo A Nova Orquestra nasce a Castelbuono nel 2011 per iniziativa di alcuni musicisti ed appassionati di musica popolare siciliana coinvolgendo le persone non solo come pubblico ma anche come protagonisti; infatti negli anni il gruppo si è allargato a diversi componenti provenienti da altre esperienze musicali (coristiche, bandistiche, di musica contemporanea) ma anche a elementi alla prima esperienza, che, tutti insieme, hanno condiviso e fatto crescere il progetto.

A ritirare il premio Gioacchino Cannizzaro.

Si assiste ad un interesse sempre più vivo per le tradizioni, i dialetti e le lingue locali quale collante con le tradizioni e con le nostre comunità locali. Una tra le tante missioni delle Pro Loco è quella di mantenere e rinnovare il legame delle tradizioni locali con la propria comunità al fine di valorizzare le espressioni nel campo della letteratura e della musica appartenenti al proprio patrimonio immateriale che, se non adeguatamente riconosciuto e conservato, rischia di essere dimenticato.

È con le suddette motivazioni che la Pro Loco di Castelbuono APS, sentendosene onorata, ha sentito il dovere di coinvolgere il gruppo A Nova Orquestra alla partecipazione a questo concorso.

Una breve, ultima, considerazione.

Castelbuono, negli anni, è riuscita ad essere un valido punto di riferimento per la musica nelle sue più svariate forme (classica, jazz, bandistica, indie etc) : perchè non cominciare a lavorare ad un progetto di festival della musica popolare da includere, strutturalmente, nel nostro panorama degli eventi culturali?

Nicolò Cusimano, Presidente Pro Loco Castelbuono