Il Kartista Campo premiato dall’Automobile Club Palermo

Il pilota di Castelbuono Vincenzo Campo è stato premiato dall’ACI Club Palermo nel corso di una cerimonia tenutasi al Museo dei Meccanismi dell’Università di Palermo lo scorso 24 Febbraio.

La premiazione, che mancava da quattro anni a causa di diverse vicissitudini interne e della pandemia di Covid-19, ha richiamato numerosi sportivi per la consegna dei riconoscimenti. L’idea di organizzare l’evento è stata del noto preparatore automobilistico Mimmo Guagliardo.

Vincenzo Campo è stato premiato per i brillanti risultati ottenuti negli ultimi anni nel karting, in particolare per le sue trasferte all’estero, che lo rendono l’unico pilota siciliano, e in particolare palermitano, ad aver raggiunto tali traguardi.