Il primo Stage Tecnico dell’Individual Soccer School Sicilia a Petralia Sottana

50 giovani calciatori da tutta la Sicilia a Petralia Sottana

Si è concluso il primo stage tecnico siciliano dell’Individual Soccer School -ISS Scuola Sicilia.

A Petralia Sottana, nella splendida location dell’Ex Convento dei Padri Riformati e del Campo Sportivo, 50 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia hanno provato l’esperienza di diventare calciatori per una settimana. Uno staff tecnico ha seguito i giovani calciatori aiutandoli a migliorare la loro tecnica calcistica educandoli alla disciplina e il rispetto delle regole!

Dopo il Politecnico di Milano con i migliori dottorandi di tutta Europa e con la Iss Sicilia, Petralia Sottana si vuole riproporre come polo didattico a 360 gradi: in programma, nelle prossime settimane, degli incontri con gli esperti del Madonie Living Lab; il consueto appuntamento con gli economisti della New York University con un incontro pubblico per discutere il tema dello spopolamento mentre, a settembre, una Summer School dell’Università degli Studi di Palermo e l’Intensive School internazionale del Madonie Libing Lab.

La volontà di questa amministrazione è quella di riaffermare con decisione la credibilità di Petralia nell’ambito della formazione, valorizzare le nostre strutture contribuendo a risollevare le sorti del nostro paese.

Assessore Gaetano Rizzitello