In corso abbondanti nevicate a Piano Battaglia. Le spettacolari immagini delle Live Webcam

L’ondata di maltempo, accompagnata dall’abbassamento delle temperature, sta determinando precipitazioni a carattere di rovescio sparse in tutto il comprensorio madonita, A Piano Battaglia la neve sta scendendo copiosa, in basso le due webcam che in tempo realeriprendono lo spettacolo. In particolare, la prima è posizionata nei pressi della chiesetta della Madonna delle Nevi con vista sul pianoro principale, mentre la seconda si trova posizionata nei pressi del rifugio Il Grifone.