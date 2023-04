Inaugurazione “Madonie living lab”, l’Unione Madonie non sarà presente

20/04/2023 – Oggi pomeriggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Petralia Sottana sarà inaugurato il “Madonie Living Lab”, un laboratorio di innovazione finanziato con fondi europei promosso dall’Unione dei Comuni delle Madonie.

“Ci dispiace – affermano Pietro Macaluso, presidente dell’Unione Madonie e Daniela Fiandaca assessore all’Istruzione dell’Unione – che né l’I.S.I.S. “Giuseppe Salerno” di Gangi che gestisce il progetto e neanche le ditte che realizzeranno le attività previste si siano preoccupate di concordare la data di presentazione dell’iniziativa al territorio con la Giunta dell’Unione Madonie e che per tale motivo purtroppo non potremo essere presenti. La Giunta dell’Unione ha creduto fortemente in questa opportunità di valorizzazione del capitale umano madonita e avrebbe avuto il piacere di partecipare all’avvio del progetto. Rimaniamo comunque disponibili ad essere presenti ad eventuali altre iniziative in merito.”