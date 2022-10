Insediato il nuovo CdA del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo

Ascolta l'articolo

Si è insediato, lunedì 24 ottobre 2022, il nuovo Consiglio di amministrazione del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.

La convocazione è avvenuta una volta acquisito il nominativo dell’ultimo componente del CdA – dott. Fabio Lo Valvo – che per Statuto è designato dal Comitato Tecnico Scientifico. Lo Valvo, responsabile della sezione naturalistica di Palazzo d’Aumale di Terrasini e della rete dei musei per la Società siciliana di Scienze Naturali, entra a far parte del consiglio di amministrazione del museo insieme ai già designati Michele Spallino, Franco Toscano, Rosario Schicchi e Francesco Maria Raimondo.

Alla presenza del Direttore dell’istituzione, dott. Salvino Leone, e del Sindaco Mario Cicero, nella riunione di ieri è stato eletto presidente dell’organo amministrativo del Museo il dott. Michele Spallino e suo vice il dott. Franco Toscano.

Il Comitato Tecnico Scientifico è invece composto – oltre che da Fabio Lo Valvo – dai proff. Marco Carapezza, Anna Geraci, Giuseppe Venturella e Alessandro Attanzio.