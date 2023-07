Isnello d’Estate “Sotto un cielo di Stelle…” Il programma della manifestazioni estive

Isnello d’Estate “Sotto un cielo di Stelle…” è la rassegna culturale del Comune di Isnello che anche quest’anno animerà le serate isnellesi con un ricco programma di manifestazioni e varie iniziative culturali e sociali.

Si parte domenica 23 luglio con un grande musical ispirato all’amore senza tempo di Romeo e Giulietta, tratto dal grande classico di Shakespeare a cura della Compagnia dell’ Accademia di spettacolo La valigia dell’attore da Palermo a Roma per poi proseguire domenica 30 luglio con una serata di musica e poesia presso l’Auditorium del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche con la partecipazione della pianista Anna Maria Morici e la voce narrante dell’attrice Annamaria Guzzio.

Il cinema sotto le stelle torna in Piazza Mazzini con due film di animazione per le famiglie che omaggiano i 100 anni della Disney, giovedì 3 agosto e venerdì 25 agosto.

Due serate osservative a cura dell’ Associazione Astrofili Isnello “Giuseppe Piazzi” nella esclusiva cornice della terrazza osservativa di Piazza Gino Strada, nelle serate dell’8 e del 24 agosto, e la musica della Storica Banda Musicale “Francesco Bajardi” di Isnello per il classico Concerto d’Estate, quest’anno dedicato ai successi della musica leggera italiana, il 9 agosto, oltre a una

divertenteserata danzante in piazza, il 27 agosto.

La tradizione identitaria isnellese sarà oggetto di una apposita serata in Piazza S.Giovanna D’Arco grazie alla partecipazione e l’impegno di Pino Guercio e del Maestro Luca Di Martino, il 18 agosto.

La comicità della compagnia teatrale isnellese Miscuglio sarà protagonista della commedia del 12 agosto sul palco di Piazza Impastato su cui si esibiranno anche i NON DIRE NO Band Tributo a Lucio Battisti per un omaggio a Lucio Battisti negli 80 anni dalla sua nascita, l’11 agosto, mentre Cocò Gulotta e Al Di Rosa proporranno GABEREIDE, un esclusivo spettacolo di Teatro Canzone ispirato a Gaber a 20 anni dalla sua scomparsa, il 20 agosto.

Il 13 agosto ritorna la tradizionale Festa AVIS.

Altri importanti appuntamenti musicali col jazz del Madonie Jazz Quartet, martedì 22 agosto, e con la musica d’autore di Moger Arte e Cultura con un concerto per sax solo di Nicola Mogavero e l’Orchestra Sinfonica di Castelbuono Classica rispettivamente al GAL Hassin e presso la Chiesa dell’Annunziata l’8 e il 17 settembre.

Tutti i pomeriggi di fine luglio e agosto saranno dedicati ai bambini e ragazzi con i laboratori musicali, creativi ed ecologici e le attività motorie proposte nell’ambito delle iniziative parrocchiali e del Centro Estivo promosso dal Comune con il contributo delle associazioni locali aderenti e a cura dei volontari della Biblioteca Comunale “Cristoforo Grisanti” – Isnello e di Palma Nana.

Si confermano i fine settimana di visite guidate per le bellezze del centro storico e le esperienze alla scoperta del sentiero geologico urbano nell’ambito del circuito del Borghi dei Tesori Fest, il 26 e 27 agosto e 2-3 e 9-10 settembre.

Isnello si apre alla Cultura e offre il meglio di sé alla Comunità, ai visitatori e al territorio.

Vi aspettiamo questa estate 2023 “Sotto un Cielo di Stelle…”

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano