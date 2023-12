Isnello. Fine settimana di eventi. oggi, 17 dicembre, esclusivo concerto al Gal Hassin “Gershwin sotto le Stelle”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Questo sarà un bellissimo fine settimana da trascorrere piacevolmente ad Isnello, tra Mercatini di Natale, Spazio e Scienza e le suggestive note di “Gershwin sotto le Stelle”.

A partire dalle ore 16.00 di sabato 16 dicembre, e per tutta la giornata di domenica 17 dicembre, lungo il Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Mazzini, l’incanto delle luminarie e del maestoso albero di Natale del Comune di Isnello faranno da cornice alla prima edizione dei Mercatini di Natale promossi e organizzati dall’ associazione giovanile G.O. Isnello: prodotti di artigianato locale, delizie culinarie e dolci tipici del periodo a cura della Proloco Isnello e della Consulta Giovanile di Isnello e degli altri espositori, visite guidate a cura dei volontari del Servizio Civile Universale con la collaborazione della Parrocchia San Nicolò di Bari – Isnello e tanta animazione per grandi e piccini. Scattando le proprie foto con l’hashtag #mercatinisnello2023 sarà possibile, inoltre, partecipare al photocontest curato da See Isnello.

Al GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche si celebra la Giornata Nazionale dello Spazio, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana, con dibattiti e approfondimenti culturali.

Stasera, inoltre, alle ore 21.00, presso l’Auditorium del GAL Hassin, che si ringrazia per l’accoglienza e ospitalità, si terrà l’esclusivo concerto “Gershwin sotto le Stelle” dell’ Orchestra di Fiati Trapanese Fe.Ba.Si con la partecipazione straordinaria del Maestro Franco Foderà al pianoforte. Promosso da Lympha nell’ambito delle iniziative di Itinera, il Progetto di riqualificazione culturale economica e sociale finanziata dal Ministero della Cultura, sarà un vero e proprio viaggio musicale alla scoperta delle sonorità più celebri del grande George Gershwin.

Appuntamenti imperdibili e un’atmosfera che profuma già di Natale.

E sarà ricco e vario il palinsesto degli eventi culturali natalizi “InCanto di Natale – Isnello 2023. II edizione” che verrà svelato all’inizio della prossima settimana.

