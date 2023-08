Isnello protagonista del Borghi dei Tesori Fest

Oggi e domani, 26 e 27 agosto, e per i prossimi tre fine settimana (2-3 settembre, 9-10 settembre e 15 settembre), Isnello sarà protagonista della terza edizione del Borghi dei Tesori Fest, l’evento spin off de Le Vie dei Tesori che sta consentendo a tante piccole comunità siciliane di aprirsi per farsi conoscere e raccontare le proprie meraviglie.

Il Comune di Isnello, insieme ad altri 36 comuni siciliani, può vantare con orgoglio l’appartenenza a questa rete.

I visitatori saranno accolti dai volontari, impegnati a vario titolo e in vario modo e a cui va il plauso e il vero merito per aver reso possibile anche questa edizione; avranno modo di scoprire la bellezza barocca della Chiesa Madre e della Chiesa di San Michele Arcangelo e di ammirare la Chiesa del Rosario con la sua eccezionale pala d’altare fiamminga.

Potranno inoltre condividere una suggestiva esperienza sensoriale durante la passeggiata al tramonto lungo il sentiero geologico urbano, con gli spettacolari colori della natura circostante e le sue essenze e vedere all’opera le mitiche donne isnellesi impegnate nell’arte del filet e della filatura per la realizzazione dei caratteristici “piduna”.

Siamo molto orgogliosi, poi, di potere annunciare che venerdì 15 settembre, alle 19.00, la scalinata di Piazza Santa Giovanna D’Arco sarà teatro per la messa in scena del monologo Moby Dick, interpretato dal grande Edoardo Siravo, una produzione del Teatro Biondo con la regia di Carlo Emilio Lerici.

Essere custodi e orgogliosi interpreti dei propri luoghi è una imperdibile occasione per tutti che non va sprecata. Conoscere e fare apprezzare il meglio del proprio paese, sia a chi già lo conosce sia a chi lo scopre per la prima volta, è un gesto di amore e fedeltà a questi luoghi, oggi necessario più che mai.

È, inoltre, attivo il centro informazioni del Festival. È possibile chiamare tutti i giorni il numero 0918421121, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 18, sabato e domenica dalle 12 alle 20.

Luciana Cusimano

Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici