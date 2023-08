Questa sera, per il quarto anno consecutivo ad Isnello, torna la magia del grande Cinema in piazza “Sotto un Cielo di Stelle”.

Quest’anno, in occasione del centesimo anniversario di fondazione della Disney, il Comune di Isnello ha voluto proporre due classici film d’animazione per il grande pubblico, remake degli omonimi cartoon movie degli anni ’90.

Si inizia con “Il Re Leone” (2019) diretto da Jon Favreau con la colonna sonora, che riprende musicalmente quella originale del cartoon del 1994, curata da Hans Zimmer Elton John, Pharrell Williams e Beyoncé e il doppiaggio italiano di Marco Mengoni (Simba), Elisa (Nala) e Luca Ward (Mufasa).

Questo film d’animazione, campione di incassi in assoluto per la categoria nella storia del cinema, da quasi 30 anni continua a parlare a tutte le generazioni e che non smette mai di emozionare e fare riflettere.

È una storia che fornisce grandi lezioni di vita, che parla di identità, di amore, di equilibri della natura e di rispetto per le sue leggi, di fedeltà verso se stessi per essere protagonisti del proprio destino, del valore del passato come la dimensione da cui imparare per andare incontro al proprio futuro.

Un racconto di formazione ricco di citazioni, tra cui l’Amleto di Shakespeare, che vuole insegnare a riconoscere e trovare il proprio posto nel “cerchio della Vita”.

Le proiezioni verranno introdotte dal giovane Dario Scialabba che si ringrazia per la disponibilità.

Appuntamento, alle 21.30, in Piazza Mazzini.