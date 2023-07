Isnello, una notte stellata tra musica e poesia al GAL Hassin con Anna Maria Morici e Annamaria Guzzio

DOMENICA 30 LUGLIO, alle ore 21.30, presso l’Auditorium del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, si terrà la serata culturale “Una notte stellata tra musica e poesia”, una performance esclusiva curata dalla pianista Anna Maria Morici e dall’attrice Anna Maria Guzzio.

L’osservazione del cielo stellato ha sempre ispirato la riflessione e la creatività umana. Poeti e musicisti hanno trovato la loro ispirazione guardando le stelle e puntando ad esse.

Le due artiste ripercorreranno attraverso la forza evocativa della musica e delle parole le principali sonate e composizione poetiche sulle notti stellate.

Il GAL Hassin, luogo dedito all’osservazione scientifica per eccellenza, si apre e accoglie il pubblico sensibile ai linguaggi culturali della musica e della poesia, celebrando così un virtuoso connubio di saperi culturali.

Anna Maria Morici si è diplomata a 19 anni col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, sotto la guida del M° A. Sottile. Successivamente ha conseguito la Laurea Specialistica di II° livello in “Discipline Musicali – Pianoforte” presso il Conservatorio Statale di Musica “Cantelli” di Novara, sotto la guida del M° A. Commellato. Ha seguito per diversi anni i corsi di perfezionamento pianistico, ha vinto alcuni tra i più prestigiosi concorsi pianistici italiani ed è stata premiata in diversi concorsi internazionali. Si è esibita in qualità di solista con l’orchestra in diverse occasioni ed è componente attiva in diverse formazioni cameristiche. Attualmente è docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

Annamaria Guzzio Teatroterapista, esperta nella narrazione efficace e nell’uso terapeutico delle storie, conduttrice di gruppi di Lettura Attiva Consapevole, insegnante di Teatro creativo, autrice di testi teatrali e regista, presidente e direttore artistico dell’Associazione Culturale Spazioscena di Castelbuono (Pa), si forma presso l’Accademia di Artiterapie Espressive, Teatro Integrato Internazionale di Roma, ed ha al suo attivo un’esperienza quarantennale nell’ambito del teatro educativo e sociale.

Un ringraziamento a queste due donne d’arte, conosciute e rinomate nell’intero comprensorio, per aver immaginato e proposto questa performance unica che vuole esaltare il cielo di Isnello e alla Fondazione GAL Hassin per avere accolto questo evento che arricchisce il palinsesto delle manifestazioni culturali estive del Comune di Isnello.

Un appuntamento imperdibile a Isnello d’Estate “Sotto un Cielo di Stelle…”

Luciana Cusimano

Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici