Isnello, venerdì 15 dicembre, workshop sull’organizzazione e le esibizioni in regola nello spettacolo

Oggi, venerdì 15 dicembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Centro Sociale, si terrà l’ultimo appuntamento della serie “Off the record” di Fortini Sonori curato da Carlo Mercadante Editore, che rientra tra i partner del Progetto di riqualificazione culturale, economica e sociale del Comune di Isnello “ITINERA”, finanziato dal Ministero della Cultura.

Il workshop, curato dalla cooperativa Esibirsi, riguarderà l’organizzazione e le esibizioni in regola nello spettacolo.

Il corso è rivolto a chiunque si esibisca in pubblico, che sia un professionista o un hobbista e a chiunque organizzi esibizioni: gestori locali, amministratori comunali, associazioni culturali, Consulte Giovanili, Proloco, Scuole e Accademie di musica etc.

Organizzare delle manifestazioni o promuovere degli eventi culturali non è semplice: sono tante le normative da conoscere, comprendere e rispettare.

Il corso è pensato per offrire chiarimenti e dare un supporto pratico su come organizzare esibizioni a norma di legge e si pone come obiettivi, tra gli altri, rispondere e approfondire temi come:

– Agibilità inps ex gestione enpals: cos’è e quanto costa.

– Esenzione: Differenza tra professionista e dopolavorista. Quando pagare i contributi a chi si esibisce e in quali casi un musicista può essere ritenuto esente.

– Cosa fare quando si è esenti.

– Esibizioni gratuite. Quando sono possibili e quando non possono essere definite tali.

– Musica dal vivo: definizione.

– Chi effettua i controlli. Controlli, documenti e sanzioni. Come avvengono i controlli e quali i rischi

In caso di esibizione non in regola: quando rischia il locale quando rischia l’artista

– IVA nello spettacolo: chiarimenti

– Merchandising nel luogo dello spettacolo: come funziona.

Il relatore, Giuliano Biasin, legale rappresentante della cooperativa, sarà inoltre a disposizione per tutte le domande e chiarire i dubbi del caso.

Un appuntamento importante per tutte le sigle associative, i locali, i gruppi e i giovani isnellesi e del comprensorio per fare chiarezza e spronare a mettersi in gioco per offrire ai propri luoghi una occasione di riscatto attraverso il fermento culturale.