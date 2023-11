Isola Tobia Label arriva a Isnello con “Fortini Sonori”, un progetto per valorizzare musica e territorio

L’obiettivo è quello di favorire l’educazione all’ascolto, la formazione professionale degli addetti ai lavori del settore musicale, il dialogo e l’incontro tra pubblico e artisti, offrendo anche spazio per esibizioni live nei piccoli ambienti teatrali

Isola Tobia Label e Mercadante Editore arrivano dal 3 novembre nel borgo di Isnello (PA) con Fortini Sonori, un progetto che racchiude in un unico contenitore suddiviso in blocchi, le attività organizzate e sperimentate in questi anni dall’etichetta: i corsi di formazione Off the record, gli incontri Cantautori tra le righe, i concerti Lo stagno delle ninfee e Agricooltour festival.

L’obiettivo della proposta progettuale è quello di favorire – attraverso un circuito virtuoso di località, borghi, paesi, presenti sul territorio nazionale – l’educazione all’ascolto, la formazione professionale degli addetti ai lavori del settore musicale, il dialogo e l’incontro tra pubblico e artisti, la valorizzazione del territorio e contestualmente offrire spazio per esibizioni live in piccoli ambienti teatrali.

Nello specifico gli eventi avranno come oggetto:

1^ BLOCCO: offrire a tutti le basi della conoscenza legale e stimoli per la crescita professionale tramite corsi di formazione su diritto d’autore, esibizione e organizzazione concerti in regola, educazione all’ascolto e ruoli nella discografia. Gli incontri si svolgeranno con la collaborazione di Esibirsi, cooperativa che si occupa della cura degli adempimenti fiscali e contributivi degli artisti dello spettacolo, e di esperti in vari ambiti tecnici e artistici del mondo dell’intrattenimento (“ Off the record ”). Saranno inoltre previsti laboratori musicali per bambini curati da professionisti del settore volti a educarli all’ascolto e a stimolare la loro creatività (“ Fortini Sonori Junior ”);

2^ BLOCCO: proporre incontri tra il pubblico e gli artisti con appuntamenti in ambienti quali librerie e biblioteche, allo scopo di approfondire la parte letteraria di un brano musicale (" Cantautori tra le righe " preTesti d'incontro);

3^ BLOCCO: divulgare in teatro le proposte musicali di artisti di valore seppur meno noti al pubblico, scindendo il binomio che vede spesso la fama associata necessariamente al talento e offrendo loro spazi altrimenti normalmente preclusi (" Lo stagno delle ninfee ");

4^ BLOCCO: due giorni di festa all'insegna della valorizzazione della musica e del territorio, con concerti acustici in contesti rurali, giochi per bambini e clinic di chitarra con l'obiettivo di promuovere artisti in tutta Italia incentivando allo stesso tempo l'offerta enogastronomica, paesaggistica e turistica dei luoghi ospitanti ("Agricooltour campus").

Queste attività verranno inoltre integrate con un percorso enogastronomico multimediale e multisensoriale realizzato in collaborazione con il supplemento Semplice con gusto (www.semplicecongusto.it) della testata giornalistica Media & Sipario (www.mediaesipario.it). Sponsor tecnico è invece Dophix, azienda che dal 2015 si occupa di realizzare effetti per chitarra fatti a mano e prodotti in Italia.

Fortini Sonori è stato inserito nel progetto di rigenerazione culturale, economico e sociale del comune di Isnello Itinera, che ha ottenuto il supporto da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Fanno inoltre attualmente parte del circuito di Fortini Sonori i borghi di Labro (RI), Novara di Sicilia (ME) edi Casalvecchio Siculo insieme a Limina e Antillo (ME), anch’essi rientrati nel bando Borghi del Ministero della Cultura.

Il primo blocco a partire è quello dei corsi Off the record, con quattro appuntamenti complessivi a ingresso gratuito e accessibili a professionisti e curiosi, che a Isnello si terranno all’Auditorium del Centro Sociale di Viale Impellitteri secondo il seguente programma:

Venerdì 3 novembre 2023, ore 18 – “Siamo tutti creativi: workshop sulla tutela e il rispetto delle idee e delle nostre forme di espressione”: cos’è l’espressione? Quando è possibile utilizzare foto, immagini e musica sui social e nel quotidiano? Come tutelare un’idea? Ne parleremo in questo workshop attraverso aneddoti, esempi quotidiani e storie curiose.

Venerdì 17 novembre 2023 (mattina)* – “S-componiamo una canzone?”: laboratorio di Carlo Mercadante e Claudio Cirillo rivolto ai bambini per raccontare come nascono le idee, cosa vuol dire esprimere sé stessi e spiegare come imparare a farlo attraverso il proprio ingegno. Verrà inoltre insegnato loro a distinguere gli elementi compositivi di una canzone e ne verrà scritta una insieme.

Venerdì 1 dicembre 2023, ore 10 (mattina)* – “I suoni della natura, la natura dei suoni”: laboratorio per bambini finalizzato alla scoperta dei suoni che ci circondano in natura, imparando a riprodurli con strumenti musicali ricavati dall’ambiente.

Venerdì 15 dicembre 2023, ore 18 – “Lavoratore dello spettacolo: come esibirsi in regola”: corso su previdenza sociale, esibizioni in regola e aspetti fiscali per la professione del musicista curato da Esibirsi, cooperativa che si occupa della cura degli adempimenti fiscali e contributivi degli artisti dello spettacolo. Enti, strumenti e professionalità adatte a tutelarlo e valorizzarlo. Consigliato a organizzatori e lavoratori dello spettacolo.

*La sede dei laboratori musicali destinati ai bambini potrebbe variare a seconda delle esigenze.

Il calendario completo e aggiornato di tutti gli eventi è consultabile sul nostro sito web www.isolatobialabel.com e su https://oooh.events/organizzatore/isola-tobia-label/, dove sarà anche possibile prenotarsi per quanto riguarda i corsi per gli adulti (la prenotazione non è comunque obbligatoria).