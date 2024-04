Karting: Vincenzo Campo fa un buon inizio di stagione 2024 in Germania

Dal 19 al 21 aprile 2024, sul circuito Internazionale di Wackersdorf (Germania), si è tenuta una gara nazionale tedesca, inserita nel Campionato 100cc tedesco “GKC 100cc”, alla quale ha preso parte Vincenzo Campo.

La competizione è stata caratterizzata dalle avverse condizioni meteorologiche, con pioggia e neve che hanno reso impegnativo per i piloti affrontare il tracciato. Nonostante le difficoltà, Campo ha dimostrato determinazione e capacità di adattamento.

Dopo le sessioni di prove libere del venerdì e del sabato mattina, Campo è sceso in pista per le qualifiche, ottenendo un decimo posto che non ha soddisfatto appieno le aspettative.

Nella gara 1 del sabato pomeriggio, nonostante una partenza non ottimale, è riuscito a conquistare la nona posizione. Anche nella gara 2 della domenica mattina, Campo si è difeso bene, terminando nuovamente al nono posto.

Nella finale, dopo essere partito dalla decima posizione sulla griglia di partenza, ha saputo recuperare terreno e concludere al settimo posto, guadagnando così importanti punti per la classifica generale del Campionato tedesco GKC 100, dove attualmente si trova in dodicesima posizione.

Un plauso particolare va a Alessandro Maccaferri per il suo ottimo lavoro nella gestione del kart, al quale Vincenzo Campo ha voluto esprimere la propria gratitudine attraverso i canali social, riconoscendo l’importanza del suo supporto durante questi tre giorni impegnativi.

Un sentito ringraziamento viene rivolto anche ai partner che hanno reso possibile questa trasferta: