La Castelbuono Ambiente revoca a seguito di un ricorso, la procedura di selezione di un autista a tempo indeterminato

La Castelbuono Ambiente, a seguito di ricorso effettuato da un candidato avente diritto di precedenza, ha comunicato la decisione di revocare in via definitiva la procedura di selezione per il reperimento di un autista da impiegare a tempo indeterminato.



Considerato quanto previsto dall’art. 7 del bando: “La CASTELBUONO AMBIENTE s.r.l. si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad assunzioni qualora, per interventi normativi e/o decisioni da parte di Enti superiori preposti (Regione, SRR, Comuni Soci, ecc..,) i profili professionali di cui al presente avviso non fossero più ritenuti necessari, oppure in applicazione di normativa vigente/intervenuta, in particolare laddove disposizioni cogenti prevedano il ricorso a diversi criteri e modalità di inserimento.