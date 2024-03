La Consulta Giovanile di Castelbuono agli Stati Generali dell’Amministrazione Condivisa a Bologna

La Consulta Giovanile di Castelbuono, nelle figure di Francesco Lo Bianco e Andrea Cicero, rispettivamente Vice presidente e Consigliere, ha preso parte agli “Stati Generali dell’Amministrazione Condivisa” presso Bologna, in occasione dei primi dieci anni di regolamento sulla cura condivisa delle città.

L’evento, articolatosi in due giornate, promosso dal Comune di Bologna, in collaborazione con l’associazione Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà), ha visto la partecipazione attiva dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, e del Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, capofila italiana nell’ambito di iniziative di democrazia partecipata e sviluppo di una cultura della sussidiarietà.

Attraverso una serie di seminari, conferenze e tavoli di lavoro sono state sondate tematiche di grande rilievo nell’ambito della partecipazione ai processi decisionali da parte delle associazioni del terzo settore.

Dalla Cura e sviluppo di spazi pubblici, comuni ed educanti, al ruolo dell’economia di prossimità e del welfare di comunità, fino allo studio dei processi propri delle democrazia partecipative e deliberative, sono stati oggetto di ampie discussioni nei tavoli di lavoro.

La Consulta Giovanile di Castelbuono, prosegue, con la partecipazione a questo evento, l’intendo di interfacciarsi con istituzioni, organi e associazioni operanti in settori e territori diversi, per poter apprendere le pratiche di cittadinanza consapevole e attiva da poter adottare nella propria comunità e sottoporre all’attenzione della propria amministrazione.