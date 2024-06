La Costituente rinnova la tradizione di San Giovanni

La Costituente per la Castelbuono di domani aderisce all’invito della Pro Loco a rinnovare la tradizione delle quarare di San Giovanni. Sull’onda del risultato dell’anno scorso, il primo premio ex aequo con un’altra postazione, vogliamo riproporre il contesto etnoantropologico di una serata conviviale in strada, in cui alle fave, alle patate bollite a stricasali e al vino, aggiungeremo musiche e canti popolari dal vivo, e danze sulle note delle musiche tradizionali delle sale da ballo siciliane.

Vi aspettiamo per la serata del 24 giugno in Via Mariano Raimondi.