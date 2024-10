La festa di Halloween con Mago Magnum

📅 29 e 30 ottobre 2024, dalle 17:00 alle 20:00

📅 31 ottobre 2024, dalle 20:30 alle 23:00

📍 Via Dante Alighieri 185, Castelbuono (Pa)

Tre giornate indimenticabili dedicate a tutti i bambini, grandi e piccini, con un programma ricco di dolciumi e magia piena di bolle, giochi e tanto divertimento! Uno spettacolo unico! 🍭🍬

Attività principali:

👧 Spettacoli e animazione per bambini

🎈 Scenografie con gonfiabili di scena

📸 Angolo foto ricordo

🧸 Gonfiabili, Playground e caramelle per tutti

Non mancate a questo appuntamento unico, perfetto per far vivere la magia di Halloween!

Vi aspettiamo! 🎃👻

Prenota il tuo giorno preferito al: 3209114972

In collaborazione con Monkey – Fast Food Gourmet – Non puoi mancare!

Organizzazione: Gem SaltiMatti