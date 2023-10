La parola e l’attenzione, attualità di Don Lorenzo Milani a cento anni dalla nascita. Conferenza presso la sala P. Lorenzo Marzullo

“La parola e l’attenzione, attualità di Don Lorenzo Milani a cento anni dalla nascita”.

Conversazione con il prof. Sebastiano Vecchio, venerdì 13 ottobre 2023

L’Auser (Autogestione dei Servizi per la solidarietà), sezione di Castelbuono, ha organizzato per venerdì 13 ottobre 2023 un incontro con il prof. Sebastiano Vecchio (già docente di Filosofia del linguaggio nell’Università di Catania) per rendere omaggio a Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita.

Il tema dell’incontro è: “La parola e l’attenzione” e focalizza due capisaldi dell’insegnamento di Don Milani : – la libertà che si fonda sul dominio delle parole; la dignità della persona che si forma nell’attenzione ai più deboli, ai più poveri.

Il prof. Sebastiano Vecchio è un appassionato studioso di Don Milani ma la passione non fa venir meno il rigore scientifico.

La vostra presenza sarà particolarmente gradita considerata la valenza valoriale, pedagogica e didattica delle tematiche che saranno affrontate.

L’incontro si svolgerà il giorno 13 ottobre 2023 alle ore 17.00 a Castelbuono nella sala Don Lorenzo Marzullo, ex Monastero Santa Venera (Badia), via Roma 76.