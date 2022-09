La XVI esima edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri si chiude domani, 4 settembre, con “Corrispondenze” di Paolo Rigano e Cinzia Guarino

Ascolta l'articolo

L’appuntamento domani, alle 21, in piazza Monumento, con la presentazione del nuovo progetto del suo fondatore dell’Arianna Art Ensemble

La XVI esima edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri organizzata dall’associazione MusicaMente di Palermo grazie al contributo del Comune di Gratteri e con il del Mibact e dell’assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana, si chiude domani, 4 settembre, alle 21, in Piazza Monumento, con il duo composto dai fondatori dell’Arianna Art Ensemble, Paolo Rigano (chitarra barocca e arciliuto) e Cinzia Guarino (clavicembalo), che presenteranno il loro nuovo progetto che prende il nome di “Corrispondenze”, che vede protagonisti brani originali per chitarra, arciliuto o clavicembalo, eseguiti in duo, con la chitarra o l’arciliuto che dialogano con il clavicembalo su musiche del repertorio italiano e spagnolo del periodo compreso tra il ‘600 ed il ‘700: da Boccherini a Piccinini, Scarlatti De Murcia, Sanz e tanti altri. Un intreccio tra i suoni della chitarra e dell’arciliuto che si fondono con il clavicembalo, che rappresenta anche metaforicamente l’intreccio di due culture, quella italiana e spagnola, da sempre in costante dialogo e armonia. Il nome del progetto trae ispirazione da una omonima composizione di Paolo Rigano, composta appositamente per l’occasione. “Corrispondenze” è racchiuso anche all’interno del nuovo lavoro discografico del duo appena uscito per l’etichetta Tactus.

Il programma del concerto:

Tiziano Bagnati (1960) – preludio e passacaglia

Andrea Falconieri (1585-1656) – Il Spiritillo Brando

Santiago de Murcia (1673-1739) – Fandango

Arcangelo Lori (XVII sec) – Toccata dell’Arcangelo

Alessandro Scarlatti (1649-1725) – Toccata Nona

Anonimo (XVII sec) – Bertoncina

Gaspar Sanz (1640-1710) – Canario

Domenico Pellegrini (XVII sec) – Chiaccona in Parte variate alla vera Spagnuola

Luigi Boccherini (1743- 1805) – Fandango (trascrizione per duo a cura di Cinzia Guarino)

Domenico Scarlatti (1685-1757) – Sonata K 32 Aria

Domenico Scarlatti (1685-1757) – Sonata k 517

Paolo Rigano (1957) – Corrispondenze

Paolo Rigano, ha studiato chitarra classica presso il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Dal 1979 si dedica allo studio ed alla interpretazione della musica rinascimentale e barocca. Ha studiato liuto e tiorba con H. Smith, E. Ferré, K. Frantzen, A.Damiani, F.Marincola e ha partecipato ad importanti stages internazionali sulla tecnica liutistica e sulla interpretazione della Musica Antica.

Ha tenuto numerosi concerti per il Valletta International Baroque Festival, la Stagione Concertistica dell’Associazione Le Masque a Strasburgo, Il Festival Rencontres Baroque de Neuwiller in Alsazia, il Festival Trigonale in Austria, il Festival Bir Miftuh di Malta, la Galerie Découverte di Parigi, il Festival Barocco di Malta, le X giornate di Brescia, il Teatro Massimo di Palermo, gli Amici della Musica di Palermo, di Trapani e di Messina , l’Associazione Musicale Etnea, La Accademia Barattelli dell’ Aquila, la Jacopo da Bologna di Bologna, Il Victoria International Festival, la Settimana Internazionale di Musica Medievale e Rinascimentale di Erice, il Centro di Musica Antica di Ginevra, il Festival “Suona Francese” , il Festival di Musica Magrebina di Algeri , l’Associazione Antonio il Verso. Ha partecipato come ospite a trasmissioni radiofoniche e televisive di Rai 1, 2 e 3 , ed è stato ospite 2 volte della trasmissione Radio3 Suite. E’ stato docente di liuto presso l’Istituto S. Ganassi di Catania, gli Amici della Musica di Palermo, i Corsi Internazionali di Musica Antica di Erice, il Festival di Gratteri.

Rigano è il cofondatore dell’Arianna Art Ensemble e dell’ Ensemble Affinità di Quarta. Ha collaborato con Gabriel Garrido, Giovanni Sollima, Enrico Onofri, Gemma Bertagnolli, Dmitri Sinkovsky, Andrea Inghisciano, Marco Beasley, Eugenio Bennato, Alfio Antico. Ha frequentato inoltre numerosi corsi di tecnica e improvvisazione jazz con E.Rava, P.Fresu, E.Cisi, S. D’ Anna.

Dal 1998 si dedica anche alla composizione per strumenti antichi e moderni . Le sue musiche sono state eseguite al Mozarteum di Salisburgo, al Teatro Massimo di Palermo, al Teatro Politeama di Palermo, alla rassegna le X Giornate di Brescia, al concorso internazionale di Senigallia, nella Stagione degli Amici della Musica di Palermo, Catania e Trapani, al Festival “Suoni del Mediterraneo” di Moncalieri, alla Galerie Découverte di Parigi al Festival Bir Miftuh di Malta ed in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai 1 Rai 2 e Rai 3. Ha inciso 14 CD per importanti case discografiche nazionali ed internazionali. Tra questi “Il Vespro per lo Stellario della BeataVergine” per la casa K617, ha vinto il Premio internazionale del disco A.Vivaldi della Fond. Cini di Venezia ed il Diapason D’Oro. Con Giovanni Sollima ha recentemente inciso le Sonate per violoncello e b.c. di Giovanni Battista Costanzi per l’etichetta discografica Glossa.

Cinzia Guarino, nata a Palermo, si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Alessandro scarlatti della sua città, sotto la guida del Maestro Leandro Palacino e in clavicembalo sotto la guida del Maestro Basilio Timpanaro e consegue successivamente la laurea in Biennio di Clavicembalo sempre presso il Dipartimento di musica antica di Palermo. Frequenta i corsi di approfondimento e perfezionamento con specialisti nell’interpretazione della musica antica e barocca e collabora con Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Dmitry Sinkovsky, Gemma Bertagnolli , Riccardo Minasi, Enrico Onofri, Ignazio Schifani, Elena Russo. E’ laureata al DAMS di Bologna. E’ vincitrice di numerosi premi in prestigiose competizioni. Una fiorente attività concertistica la porta ad esibirsi per importanti associazioni e stagioni concertistiche italiane e straniere: Ravenna Festival, Rovigo Cello City, Festival internazionale di Malta, Trigonale Festival in Austria, Bir Miftuh Festival a La Valletta, Festival “Suoni del Mediterraneo” di Moncalieri , Victoria International Arts di Gozo (Malta), presso la Basilica di st. John a Gozo, Galerie Découverte di Parigi, Festival Suona Francese, Teatro di Udine, Unione Musicale Torino, Teatro Regio di Parma, Teatro Rossini per gli Amici

della musica di Pesaro, le X Giornate di Brescia, Amici della Musica dell’Aquila, Festival “Les incontres baroques” a Neuwiller in Alsazia, Festival “Nuove Settimane Barocche di Brescia”, Festival “L’Invenzione e l’armonia” a Mantova, stagione della Società Aquilana dei Concerti, stagione Antonio il Verso di Palermo, Associazione Le Masque a Strasburgo, stagione Canone Inverso a Milano, stagione degli Amici della Musica di Palermo, Trapani, Messina, Associazione Musicale Etnea, Castelfranco Veneto per la Stagione Antiruggine , Fondazione Erice Arte, Fondazione Luigi Bon, Ass. Filarmonica Eliodoro Sollima, Amici della Musica Salvatore Cicero. Presidente dell’Associazione MusicaMente, da 16 anni organizza il Festival Internazionale di Musica Antica e gli Stages di Musica Barocca a Gratteri e una stagione di musica barocca a Palermo, giunta alla XI edizione. Tra le produzioni discografiche con Giovanni Sollima ha recentemente inciso, in prima registrazione moderna, le Sonate e le Sinfonie per violoncello e b.c. di Giovanni Battista Costanzi per l’etichetta discografica Glossa. Con il Consort di Dulciane Antonio Il Verso ed il cornettista Andrea Inghisciano, incide Ex tempore

Nel 2020 incide per Almendra il cd Cimbalu d’amuri, nel 2022 in duo con Paolo Rigano incide il cd “Corrispondenze” per la Tactus, in prossima con Arianna Art Ensemble il cd “Fasch e Telemann”.