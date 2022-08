Ascolta l'articolo

Grande novità alla Sala Magnum Show da settembre 2022 arrivano i laboratori gratuiti per tutti i bambini dai 3 ai 13 anni per iscrizioni venire a ritirare il modulo presso la nostra sede in via dante alighieri 185/187. Vi ricordiamo che l’iscrizione è gratuita . A settembre saranno creati i gruppi di lavoro. Vi aspettiamo Mago Magnum 😉