L’Associazione Promomadonie nel cast dell’edizione 2023 del corteo storico della Settimana Santa a San Cataldo

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia di Castelbuono, parteciperà alla Settimana Santa sancataldese che quest’anno si preannuncia molto ricca dopo gli anni della pandemia che hanno costretto ad annullare due edizioni, quella del 2020 e quella del 2021 e a realizzare quella dello scorso 2022 in forma molto ridotta.

Il programma prevede diversi eventi che hanno avuto inizio la Domenica delle Palme e che si concluderanno la Domenica di Pasqua.

Alla regia delle sacre rappresentazioni della tradizione, “Il Processo a Gesù” e “‘A Scinnenza”, è stato confermato Ivan Giumento, direttore della Compagnia Teatrale Medea, sarà affiancato da Claudio Arcarese, cui è stata affidata la direzione artistica e da Giancarlo Mogavero che curerà la direzione tecnica, all’allestimento e alla regia collaborano, inoltre, Michele Sberna e Davide Burcheri.

Associazioni e gruppi di ricostruzione storica si occuperanno dei meravigliosi costumi degli attori e delle comparse che animeranno il grande “Corteo Storico” del Mercoledì Santo e le sacre rappresentazioni. In piazza degli Eroi si svolgerà la drammatizzazione del Processo a Gesù, preceduta da una sfilata di centinaia di personaggi che indosseranno pregevoli costumi degli antichi romani, raffiguranti legionari, sacerdoti, principi e il popolo ebreo. Terminato il processo, Gesù viene condotto al calvario e lungo il tragitto cade due volte sotto il peso della croce.

Jhonny Lagrua Presidente dell’Associazione Culturale Promomadonie: “Ringrazio per l’invito l’amico Dottor Francesco Giunta Presidente del Laboratorio Artigianale Centurio per averci coinvolti in questo ambizioso progetto al fine di unire le forze e contribuire alla migliore riuscita della Settimana Santa, uno degli eventi più sentiti dalla comunità sancataldese e dell’intero territorio nisseno, in un clima di collaborazione ed amicizia, per condividere idee, proposte, programmi ed obiettivi, in primis quello di valorizzare e promuovere la Sicilia con la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni.”