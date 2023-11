Le Free Little Library e l’innovativa distribuzione di materiale turistico a Castelbuono: l’iniziativa a cura della Pro Loco

Il concetto tradizionale di biblioteca e di espositori di brochures turistiche cambia e si reinventa. La classica raccolta di libri e info point distributore di brochures e cartine turistiche cittadine gelosamente custodite, spesso ubicate in ambienti fruibili solo per alcuni momenti del giorno dai cittadini e dai turisti, diventa aperta al territorio e alla portata di tutti.

In tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, sono già attive una trentina di micro biblioteche chiamate “Free Little Library”. Le Little Free Library sono librerie in miniatura disseminate per le strade con libri a disposizione di tutti, gratuitamente! In questo modo si promuovono la lettura e la cultura della condivisione (tentativo già fatto a Isnello ed anche nella nostra cittadina).

La Pro Loco di Castelbuono APS ha esteso detto concetto integrando i libri con l’offerta gratuita di materiale turistico informativo. Si è reinventata la modalità di distribuire brochures, cartoline, cartine turistiche del territorio inserite in una cabina telefonica in stile inglese, rossa, sempre aperta. Accanto è stata installata una panca di 2 metri delimitata da ampie fioriere. Chiunque, cittadino o turista, può aprire la cabina, prelevare il libro, la guida turistica o altro materiale informativo, sedersi nell’attigua panca, consultare il tutto, riporli al termine o portarli con sé, liberamente e gratuitamente.

Buona parte del materiale che viene offerto nella cabina telefonica è frutto di donazioni effettuate dalle ditte Edicole’ Barreca Mondadori point e dal centro multiservizi tabaccheria Bonomo.

La riproduzione della cabina stile inglese e della panca/fioriere sono state realizzate, su incarico della Pro Loco ed a proprie spese, dall’artigiano locale, Vincenzo Sandro Cusenza. Essa risulta essere inclusiva in quanto dotata di QR Code, inquadrando il quale si accede al sito ufficiale www.prolococastelbuono.it, nel quale sono comprese tutte le notizie storico monumentali, gastronomiche, naturalistiche, numeri utili, chiese e musei che rappresentano Castelbuono nella sua interezza.

L’innovativa, per certi versi, installazione è stata decisa facendo affidamento sulla sensibilità e maturità dei cittadini fiduciosi di non assistere ad alcuna azione di vandalismo.