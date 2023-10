L’erba sintetica allo stadio Luigi Failla è ormai realtà. Ecco la foto

Ecco la foto pubblicata su Facebook da Ivano Vetere che mostra lo stadio Luigi Failla in tutto il suo verde splendore. Il ricoprimento in erba sintetica ha costi di manutenzione minori rispetto all’erba naturale, consentirà partite in qualsiasi condizione meteorologica, e renderà molto più godibili gli eventi sportivi. Inoltre, l’erba sintetica è più sostenibile dal punto di vista ambientale. Una trasformazione attesa da anni e che certamente migliorerà l’esperienza sportiva a Castelbuono.