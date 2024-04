Limite di prelievo a 10 litri giornalieri dalle pubbliche fontane. Ordinanza integrativa

Ad integrazione dell’ordinanza n. 32 sulla limitazione dell’uso dell’acqua potabile, il 22 aprile è stata emessa l’ordinanza n. 47 che introduce nuove normative per il prelievo di acqua dalle fontane pubbliche.

Le fontane situate a Pontesecco, Liccia e Sant’lppolito Scifo sono ora regolamentate con apposito rubinetto per consentire il prelievo che non deve essere superiore a 10 litri di acqua al giorno per nucleo familiare.

Per coloro che necessitano di acqua non potabile, è possibile recarsi in C.da Pedagni Bassa o in Via San Guglielmo, subito dopo il numero civico 39.

Ribadiamo il nostro impegno a lavorare incessantemente per evitare la razionalizzazione dell’acqua, con l’obiettivo di mantenere la distribuzione quotidiana. Invitiamo la cittadinanza a collaborare, evitando sprechi inutili come l’uso di acqua potabile per riempire piscine, lavare cortili, piazzali o irrigare prati e orti privati.

Siamo fiduciosi che, con la collaborazione di tutti, potremo superare l’attuale periodo di grave siccità e garantire la regolare fornitura di acqua.

Invito Vigili urbani, i Carabinieri e il Corpo Forestale ad effettuare i dovuti controlli e di sanzionare chiunque non rispetti le disposizioni vigenti. Si ricorda che la sanzione per la violazione delle ordinanze non è più di € 25,00, ma è stata aumentata a € 250,00.