L’inspiegabile rifiuto all’inclusione accaduto al campetto Totò Spallino

“Facciamo rete”, questo è il titolo dell’appuntamento previsto ieri 28 giugno, presso l’impianto polivalente “Totò Spallino” di Castelbuono, dalle ore 17:00, che ha visto in scena piccoli e grandi calciatori della Supergiovane, gli ospiti della CTA Fauni e della comunità Aquilone, per una giornata di sport e inclusione.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Castelbuono, l’associazione Kairos e il progetto Tutti Inclusi, come si legge nel relativo comunicato anche pubblicato in questo blog.

Nello specifico, il patrocinio a carico del progetto Tutti Inclusi doveva consistere nel mettere a disposizione una struttura accessibile per persone disabili per gli scopi dell’evento.

Tuttavia, pochi istanti prima dell’inizio della manifestazione è stata richiesta dai gestori della struttura la rimozione del mezzo, già presente in loco dalla sera prima.

Ricordiamo che la struttura è molto nota nella nostra comunità che ne usufruisce sia per eventi sportivi sia per eventi di intrattenimento come le serate conclusive della festa di Sant’Anna.

Questa volta la decisione ha tutti i contorni dell’inspiegabile, specie in ragione del servizio negato alle persone disabili – prime destinatarie di esso.

Di seguito il comunicato che si legge su Facebook: