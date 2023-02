L’hairstylist castelbuonese Sergio Castiglia ha curato il look degli artisti Levante e Gianmaria che hanno preso parte alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. A darne notizia la rivista Vanity Fair, in cui si legge che l’hair look dei due artisti è stato creato dagli hair stylist L’Oréal professionnel Grazia Cassanelli e Sergio Castiglia.