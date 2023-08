Lunedì 7 agosto assemblea pubblica per il rinnovo del consiglio direttivo della Consulta Giovanile

(Riceviamo e pubblichiamo) – Cara Castelbuono, il 30 luglio si è concluso il mandato triennale del consiglio direttivo della Consulta Giovanile. Durante questi tre anni abbiamo provato a rilanciare il ruolo della Consulta Giovanile partendo dal desiderio di diversi giovani castelbuonesi di impegnarsi e spendersi per la propria comunità.

Pian piano, tramite le molteplici attività organizzate, siamo riusciti a ritagliarci uno spazio all’interno della comunità castelbuonese dando voce ai giovani nei diversi ambiti di loro interesse: dallo sport al tempo libero, dalla politica all’ambiente, dalla formazione alla solidarietà. A conclusione di questo percorso abbiamo il piacere di ricordare alcune delle attività svolte, ognuna delle quali ci ha permesso di accrescere il nostro bagaglio di esperienze e di conoscenze.

In primo luogo, abbiamo cercato di arricchire il dibattito pubblico attraverso diverse iniziative: la scuola di formazione civica “L’astrolabio” durante la quale, alla presenza di molti studenti, è stato seguito un percorso sulla storia repubblicana; gli incontri sui referendum (Costituzionale 2020, Giustizia 2022); gli incontri con i candidati sindaci e il confronto fra gli assessori designati alle politiche giovanili in occasione delle scorse amministrative.

Largo spazio è stato dato alla questione ambientale grazie al progetto Ecologia di Comunità (EC.CO.) in collaborazione con la Cooperativa Palma Nana attraverso il quale siamo riusciti a pensare ad una Castelbuono più ecologica raggiungendo alcuni risultati concreti: ripristino della cartellonistica sulla raccolta differenziata negli ingressi del paese, ripristino delle colonnine porta-cicche lungo il centro storico, donazione di giochi di educazione ambientale alla scuola materna, donazione di cartelli sulla raccolta differenziata nelle scuole secondarie, adesione della Castelbuono Ambiente all’app Junker.

Un’attenzione particolare è stata rivolta sin da subito alla Biblioteca Comunale, con l’obiettivo di favorirne la fruizione, soprattutto da parte dei giovani castelbuonesi. In particolare, attraverso la giornata “A libro aperto”, si è cercato di immaginare una nuova biblioteca insieme a tutta la comunità castelbuonese. Nel perseguire questo obiettivo abbiamo sempre sentito vicina la prof.ssa Rosanna Cancila che ci ha costantemente sostenuto ed incoraggiato e che in questa occasione vogliamo ricordare con affetto e gratitudine.

Diverse sono state le iniziative di solidarietà, tra cui i banchetti AISM, il concerto natalizio “Natale Solidale” e le giornate “Lo sport che unisce” organizzate al Campetto Totò Spallino in collaborazione con l’associazione Kairos.

Contestualmente alle attività svolte nel territorio castelbuonese, abbiamo cercato di creare un legame solido con le altre Consulte Giovanili del comprensorio madonita organizzando alcuni eventi insieme, come la serie di incontri “Imprese Eccezionali” volta a raccontare e far conoscere le imprese giovanili del territorio.

In ultimo, non possiamo non richiamare le tante riunioni in assemblea che ci hanno permesso di confrontarci e di crescere insieme. Abbiamo avuto il privilegio di condividere esperienze uniche con molti giovani in gamba e pieni di voglia di fare. Per tutti noi, questi anni sono stati una sfida e un’avventura. Un ringraziamento va a tutti i giovani che si sono messi in gioco, perché niente di tutto quello che è stato fatto sarebbe stato possibile senza le persone che si sono adoperate all’interno di questa bellissima rete.

Auguriamo il meglio a tutti coloro che continueranno a spendersi in questo viaggio. Ci aspettano ancorare grandi sfide da affrontare insieme.

Per questo invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi alla Consulta Giovanile (secondo le modalità precisate nell’avviso pubblico https://www.castelbuonolive.com/rinnovo-consiglio-direttivo-della-consulta-giovanile-di-castelbuono/) e a partecipare all’assemblea elettiva che si terrà lunedì 7 agosto alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco e che sarà inoltre occasione per fare un resoconto degli ultimi tre anni di attività.

Antonella, Andrea, Maria Anna, Stefania, Enrico, Giorgio, Gabriele, Federico.

Il Consiglio della Consulta Giovanile di Castelbuono 2020/2023