L’Unione Madonie a fianco degli agricoltori siciliani

25 gennaio 2024 – L’Unione dei Comuni “Madonie” è solidale con la protesta degli agricoltori siciliani. L’agricoltura e la zootecnia costituiscono settori trainanti della nostra regione e dell’economia dell’area madonita, con produzioni legate alle specificità dei luoghi e punte di eccellenza riconosciute a livello nazionale.

L’aumento dei costi di produzione, del gasolio e dell’energia, non bilanciato dall’incremento dei prezzi di vendita, la mancanza di adeguate politiche per la tutela degli agricoltori che operano in aree svantaggiate, la mancanza di forme di tutela contro il proliferare dei suidi e dei daini rendono particolarmente difficile il mantenimento degli insediamenti produttivi e l’inserimento di giovani in agricoltura e il ricambio generazionale.

Lo affermano il Presidente Luigi Iuppa e la Giunta dell’Unione Madonie, che si rendono disponibili a supportare tutte le iniziative che possono portare risultati concreti a vantaggio delle imprese agricole e zootecniche.