Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione per la gestione del Bar del Museo F. Minà Palumbo

Si trasmette in allegato l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione per la gestione del “Bar dell’Istituzione Museale Francesco Minà Palumbo”.

Il Sindaco auspica che il futuro gestore del Bar del Museo possa valorizzare gli spazi in cui è ubicata l’attività che rappresentano uno dei più suggestivi luoghi culturali della nostra comunità.

Nella considerazione che il precedente avviso pubblico non ha avuto riscontro, si ripubblica la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione per la gestione del “BAR dell’Istituzione Museale FRANCESCO MINA’ PALUMBO” Piazza San Francesco 3 – Castelbuono.