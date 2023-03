Milano, ai Trovatori una menzione speciale per lo spettacolo “La Pupara”

Giorno 25 febbraio a Milano, in Piazza dei mercanti, per il festival teatrale “Le mille e una piazza” è andata in scena, insieme ad altre quattro compagnie italiane, la compagnia dei Trovatori con lo spettacolo “La Pupara” di e con Giuseppe Vignieri e musiche di Giuseppe Aiosi.

Le cinque compagnie si sono sfidate, durante il corso del festival, davanti ad una giuria tecnica presieduta da Luciano Brogi (SAT – Commedia dell’Arte Day), composta da Carlo Boso (Académie Internationale Des Arts du Spectacle di Versailles), Frédéric Rey (Festival International de Commedia Dell’arte de Nice), Michele Pagliaroni (CTU Cesare Questa – Festival Urbino Teatro Urbano), Gianni Coluzzi Rasmussen (formatore teatrale e collaboratore storico di Eugenio Allegri), MIRA Andriolo (Spartiacque Associazione Culturale Sondrio) e Luca Comastri (Fraternalcompagnia, Bologna), la giuria degli organizzatori.

Entrambe le giurie hanno assegnato una menzione speciale alla Compagnia I Trovatori per l’impegno civile e sociale, premiati con una consulenza per lo sviluppo, e la produzione dello spettacolo “La Pupara”.

Durante la presentazione di “Le mille e una piazza 2023 – Palchi fioriti”, che si terrà nel prossimo mese di maggio, verrà assegnato il riconoscimento.