In occasione delle festività natalizie 2023, dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 il Museo Civico di Castelbuono ospita un ciclo di appuntamenti musicali, teatrali e performativi che accompagneranno il pubblico fino all’inizio del nuovo anno. Tutte le iniziative promosse sono gratuite con ingresso fino ad esaurimento posti e includono una serie di appuntamenti culturali che coinvolgono artisti e creativi del territorio con una particolare attenzione alla tradizione artistica mediterranea, reinterpretata attraverso i linguaggi della musica e del teatro.

Con lo scopo di dare un aiuto concreto ai troppi bambini e bambine che vivono nelle aree di guerra, il Museo ha deciso di aiutare la raccolta fondi emergenze dell’organizzazione internazionale Save the Children, e invita ad aderire a questa iniziativa attraverso i canali ufficiali di Save the Children:

Programma

5 dicembre ore 12.30 – L’Orto dell’Arte

Il Museo Civico di Castelbuono e l’Amministrazione Comunale presentano alla comunità di Castelbuono la rinnovata veste de L’Orto dell’Arte. In collaborazione con Il Cinghiale e la Balena APS

8 dicembre ore 19.00 – Performance musicale, Sala del Principe

Musica dal Mediterraneo, una performance musicale a cura dei Lorimest e presentazione dell’installazione sonora nella corte del Castello dei Ventimiglia, fino al 6 gennaio 2024 con una selezione di brani di musica mediterranea e popolari che accompagnano il pubblico nella visita al Castello dei Ventimiglia, in una suggestiva atmosfera.

10 dicembre ore 17.00 – Concerto per voce e pianoforte, Sala del Principe

Un omaggio musicale ai capolavori della Bottega dei Serpotta e alla figura di Caravaggio, su iniziativa di Anna Capra, presidente dell’Associazione Archeoclub Sicilia ODV di Palermo e saluti del Presidente degli Amici dei Musei Siciliani, Bernardo Tortorici di Raffadali.

Le composizioni musicali originali di Matteo Ramon Arevalos con la cantante e attrice Camilla Lopez, ripercorrono le opere di Giacomo Serpotta chiamato a intervenire nell’Oratorio di San Lorenzo di Palermo sull’opera grandiosa di Caravaggio dispersa dal 1969, anno del furto.

17 dicembre ore 16.00 e 17.30 – Performance teatrale, Sala del Principe

Per filo e per segno, a cura di Annamaria Guzzio, Teatroterapista I.T.E. in collaborazione con Spazioscena Associazione Culturale, il Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico e con la partecipazione delle cittadine di Castelbuono. Performance a conclusione del ciclo di incontri di teatroterapia, incentrati sul mito di Arianna e sulla narrazione interattiva di storie che hanno il filo come motivo conduttore.

Evento a ingresso libero, su prenotazione, tel. 320 8162798

20 dicembre ore 15.00 e 27 dicembre ore 10.30 – Laboratorio educativo 6-10 anni

Storie in bianco e nero, a cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione Museo Civico di Castelbuono. L’attività intende ripercorrere il lavoro del fotografo Melo Minnella, in mostra al Museo Civico con il progetto “Paesaggi, memorie e astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella”.

Il laboratorio comprenderà un momento conclusivo collettivo aperto alla cittadinanza in cui i bambini e le bambine racconteranno la mostra di Melo Minnella e il lavoro svolto insieme venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 11.30 al Museo Civico.

Info e prenotazioni alla mail: educazione@museocivico.eu

30 dicembre ore 18.00 – Concerto di ottoni, Sala del Principe

Il concerto del Trio “Francis Poulenc” nasce dalla volontà di tre musicisti di esplorare il repertorio cameristico con l’esecuzione delle più belle e rappresentative pagine della musica Rinascimentale e Barocca sino alle nuove esperienze della musica contemporanea, con brani di autori come Ewazen, Poulenc e Plog. Le peculiarità timbriche e sonore della tromba, del corno e del trombone garantiscono all’ascoltatore un’esperienza musicale unica.

Alla Tromba – Francesco Prisinzano, al Corno – Salvatore Fulco, al Trombone – Fabio Piro