Natale a Cefalù: il programma degli eventi 2023 – 2024

Conto alla rovescia per “Magico Natale a Cefalù”, la kermesse di eventi che colorerà la cittadina normanna dal 7 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024.

Un intero mese di iniziative e spettacoli gratuiti che spaziano dal teatro alla musica, che offrono momenti di svago per le famiglie con bambini e grandi mani come quello della notte di Capodanno.

Un calendario corposo e variegato sia per i cittadini che per i tanti turisti che continuano a popolare le strade della città durante la stagione invernale.

“Con questa edizione di Natale a Cefalù – afferma il sindaco Daniele Tumminello – ci proponiamo, come lo scorso anno, di far vivere ai turisti e ai concittadini un mese all’insegna della partecipazione, della socialità e della spensieratezza per le famiglie e i bambini. Abbiamo messo a punto programma ricco che valorizza il teatro, gli angoli e le piazze della città trasmettendo valori positivi di festa e unione”.

IL PROGRAMMA

Programma Magico Natale a Cefalù 2023

7 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

7 dicembre: ore 17:30, Inaugurazione “Casa di Babbo Natale”, a cura di Monia Cristina, ex Circolo Unione, corso Ruggero;

7 dicembre: ore 18:00, street band “Dixie King”, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

7 dicembre: ore 18:30, inaugurazione mostra presepi “Natività e Rinascita”, a cura del Liceo Artistico di Cefalù, Ottagono Santa Caterina (orari apertura 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00);

7 dicembre: ore 19:00, concerto del Maestro Pietro Adragna, a cura di “Amici della Musica di Cefalù”, Teatro comunale Cicero;

7 dicembre: ore 21:00, 36° Serenata a Maria, Chiesa Artigianelli, Via Roma;

9 Dicembre: ore 18:00 e ore 21:00, “SpettacoliAmo” con Manlio Dovi’, Teatro comunale Cicero;

10 dicembre: ore 18:00, “Ti cuntu e ti cantu”, costumi e tradizioni della cultura popolare siciliana, a cura del Lions Club Cefalú, Teatro comunale Cicero;

11 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, centro storico;

11 dicembre: ore 18:00, concerto del trio Carl Reinecke, Teatro comunale Cicero;

12 dicembre: ore 18:00, concerto “Voci e Note” di One Solution quartet,

Teatro comunale Cicero;

Teatro comunale Cicero; 13 dicembre: ore 18:00, teatro “Gli imperi della mente” con Elio Crifo’, Teatro comunale Cicero;

14 dicembre: ore 18:00, concerto chitarra e pianoforte, Dario Macaluso e Luana Struppa, a cura di Amici della Musica di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

15 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

16 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

17 dicembre: ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, Frazione s.Ambrogio;

17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

17 dicembre: ore 19:00, “Christmas Together” – La Fisarmonica incontra la Banda, con la partecipazione di Pietro Adragna, a cura della banda Città di Cefalù (dirige Salvatore Nogara), Palestra Auditorium Spirito Santo, Via Pietragrossa;

18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

19 dicembre: ore 18:00, spettacolo itinerante “Novene di Natale” a cura di ass. Solarte, centro storico;

19 dicembre: ore 18:00, concerto Ensemble Scuola Media Porpora di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V.Pintorno;

20 dicembre: ore 16:00 e ore 18:00, spettacolo di teatro e di magia con Magico Mister Mu, Teatro comunale Cicero;

20 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, centro storico;

20 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

21 dicembre: ore 18:00, concerto di flauto e pianoforte, Federico La Rosa e Rosamaria Macaluso, a cura di Amici della Musica di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno, frazione di Sant’Ambrogio;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

22 dicembre: ore 16:00, Opera dei Pupi, Teatro dei Pupi di Angelo Sicilia, Teatro comunale Cicero;

22 dicembre: ore 18:00, “Alla Corte del Re”, Corteo storico, Musici e Sbandieratori del Nobile Quartiere Monte Mira (anniversario nascita Re Ruggero II), centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

23 dicembre: ore 18:00, “La Magica Parata di Natale” con personaggi Marvel, Disney, trampolieri, elfi e Dixieland street band, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

23 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

23 dicembre: ore 19:00, concerto del Quartetto Santa Cecilia, Chiesa Maria SS. della Salute Frazione di S.Ambrogio;

23 dicembre: ore 21:00, concerto “Susi Pasturi” – Tra sacro e profano con Le Matrioske, Teatro comunale Cicero;

24 dicembre: ore 11:00, 1° ed. “Abbracciamo il Natale” – Tuffo nella magica Cefalù, a cura di ASD Nuoto Zenit Cefalù, Molo di Cefalù

24 dicembre: dopo la Messa della Notte di Natale, tradizionale Ninnaredda 2023 a cura dell’Associazione Città di Cefalù, piazza Duomo;

26 dicembre: ore 18:00, concerto “Il mio recital” con il tenore Salvo Randazzo, Teatro comunale Cicero;

27 dicembre: ore 18:00, concerto “Dolci note d’autore” con Alessandra Cangelosi, Teatro comunale Cicero;

28 dicembre: ore 18:00, Opera dei Pupi, Teatro dei Pupi di Angelo Sicilia, Teatro comunale Cicero;

28 dicembre: ore 18:00, Mini Band di ottoni e percussioni “Città di Cefalù” con la partecipazione di Ballet Accademy, centro storico;

28 dicembre: ore 20:00, Teatro con Gianni Nanfa e Claudio Petri “Una zuppa di coppie scoppiate”, Teatro comunale Cicero;

29 dicembre: ore 19:00, concerto di Natale della banda Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

29 dicembre: ore 21:30, Alexia in concerto “My Xmas Tour”, piazza Duomo;

Dal 29 al 31 Dicembre: “Aspettando la Vecchia Strina”, a cura dell’Ass. S. Cecilia, Largo Di Giorgio;

30 dicembre: ore 19:00, Artisti di strada Giba & Mimi’, frazione Sant’Ambrogio;

30 dicembre: ore 20:00, Musica d’Autore, Premio «Mario Messineo», concorso per cantautori, Teatro comunale Cicero;

30 dicembre: ore 21:30, Daria Biancardi in concerto “Spiritual Christmas”, piazza Duomo;

31 Dicembre: ore 18:00, “Corteo della Vecchia Strina” a cura dell’Associazione Santa Cecilia, Largo Di Giorgio;

31 dicembre: ore 23:00, Capodanno in piazza Duomo con il gruppo musicale

Seltz e Dj set con la Big Reunion. Presenta Filippo Brancato;

Seltz e Dj set con la Big Reunion. Presenta Filippo Brancato; 1° gennaio: ore 21:30, Christmas Ladies in concerto con la partecipazione del violinista Samuele Palumbo, piazza Duomo;

2 gennaio: ore 18:00, concerto del Quartetto Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

3 gennaio: ore 16:00, Opera dei Pupi, Teatro dei Pupi di Angelo Sicilia, Teatro comunale Cicero;

4 gennaio: ore 18:00, spettacolo musicale “U cuntu di Maria” a cura di Liana D’Angelo, Teatro comunale Cicero;

5 gennaio: ore 20:00, concerto del gruppo di fiati della Banda musicale Pintorno, Teatro comunale Cicero;

6 gennaio: ore 18:00, “Aspettando i Re Magi”, Sfilata a cavallo a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone, partenza Largo Di Giorgio;

6 gennaio: ore 18:30, concerto dell’ensemble “Clarinet’s friends”, Teatro comunale Cicero;

7 gennaio: ore 18:00, Piero Mazzocchetti in Concerto di Natale, Teatro comunale Cicero.

EVENTI GRATUITI