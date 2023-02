Nuovi sensi di marcia in diverse vie del centro storico di Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – Si informa la cittadinanza che da giorno 09.02.2023 sarà attiva la nuova segnaletica che indica i sensi di marcia selle suddette strade:

Via Viola a salire da Via Vittorio Emanuele a Via Belvedere;

Via Esperidi a salire da Via Vittorio Emanuele a Via Belvedere;

Via Sergente Mariano Carollo a scendere da Via Belvedere a Via Vittorio Emanuele;

Via Gugliuzza a salire da Via Vittorio Emanuele a Via Belvedere;

Via Capitano Pietro di Garbo a scendere da Via Belvedere a Via Parrocchia;

Via Antonio Spallino a salire da Via Vittorio Emanuele a Via Belvedere;

Via Parrocchia in senso unico da Via Giovanni Cucco a Via Vittorio Emanuele.

Questa nuova organizzazione del traffico veicolare nelle strade su indicate serve ad ottimizzare la mobilità in quelle vie, oltre a scoraggiare i guidatori ad attraversare le stesse, senza un valido motivo di percorrerle. Nelle prossime settimane ci sarà un confronto con i cittadini residenti nelle suddette vie, per valutare la possibilità di riservare delle aree a parcheggio per gli stessi.