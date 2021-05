Nuovo presidio di comunità South Working®️ a Petralia Sottana

Dopo Castelbuono, nasce a Petralia Sottana un nuovo spazio dedicato ai lavoratori in modalità agile. L’idea è nata dalla collaborazione tra il Comune di Petralia Sottana, alcuni volontari e il Parco delle Madonie.

E’ prevista per sabato 29 maggio, presso Palazzo Pucci Martinez, la sottoscrizione del protocollo per la creazione del presidio di comunità South Working®️ Petralia Sottana. A sottoscrivere il documento, oltre l’associazione South Working®️ , saranno l’Ente Parco delle Madonie, il Comune di Petralia Sottana, l’Associazione Culturale “Teatro della Rabba” e la Grifeoeventi s.r.l.s.

Il presidio consterà di due spazi entrambi ubicati nel corso Paolo Agliata, il corso principale della cittadina: il primo nei locali mansardati dell’Ex Collegio di Maria (3 stanze per un totale di circa 12 postazioni); il secondo nei locali a piano terra della sede dell’Ente Parco per un massimo di 8 postazioni.

Dichiarano i volontari di Petralia Sottana: – si tratta del secondo presidio di comunità nelle Madonie dopo Castelbuono, ci teniamo a ringraziare tutti i volontari di quel presidio, le ragazze e i ragazzi dell’associazione per averci fatto comprendere, con il loro entusiasmo, la loro generosità nel rispondere alle nostre domande e a i nostri dubbi, come la realizzazione di questo progetto sulle alte Madonie non fosse solo possibile ma importante e necessario. –