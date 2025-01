Parco delle Madonie e Fidapa per la sostenibilità ambientale

Su iniziativa della Fidapa Petralia Madonie, in sinergia con il Parco delle Madonie e in collaborazione con il Comune di Castellana Sicula, è stato installato presso la villetta Falcone e Borsellino un pannello dedicato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare delle giovani generazioni, sul tema della sostenibilità ambientale.

Il sindaco Franco Calderaro, plaudendo all’iniziativa, ha dichiarato:

“Contento che per questa simbolica e importante installazione sia stata scelta Castellana Sicula, che da anni dimostra la sua attenzione all’ambiente e al ciclo dello smaltimento dei rifiuti”.

“Cura e rispetto delle persone e dell’ambiente sono condizioni imprescindibili per una società futura migliore e consapevole. Per questo, plaudendo all’iniziativa della Fidapa, appare particolarmente significativo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche locali, con l’Istituto comprensivo Castellana Polizzi Alimena, che in questi anni si è contraddistinto per molteplici attività rivolte al rispetto dell’ambiente” ha affermato, portando il saluto istituzionale, il commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone.