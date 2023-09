Pd Castelbuono. Domani “Idee in Circolo”, si parla di salario minimo

DOMANI, DOMENICA 3 SETTEMBRE, alle ore 11.00 torna l’appuntamento con IDEE IN CIRCOLO.

(Riceviamo e pubblichiamo) – Vi aspettiamo presso la sede del Circolo PD Castelbuono, in via Alduino Ventimiglia n.29, per parlare di salario minimo.

Questa iniziativa vuole informare sui contenuti della proposta di legge Atto Camera n. 1275 per l’introduzione di un salario minimo pari a 9 euro l’ora (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione).

Il prossimo fine settimana saremo presenti coi nostri banchetti nei principali punti di aggregazione del paese per la raccolta firme a sostegno della petizione pubblica che correda questa proposta di legge.

Il Partito Democratico, insieme alle altre forze di opposizione (Alleanza VERDI E SINISTRA – Azione – MOVIMENTO 5 STELLE – PIÙ Europa), ha firmato una proposta di legge unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora, senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, etc…

Inoltre, tale proposta rafforza la contrattazione collettiva, facendo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In questo modo si combattono i contratti “pirata”, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori.

La proposta estende i suoi effetti anche a lavoratrici e lavoratori parasubordinati e a tanti autonomi.

Le forze di opposizione si stanno battendo perché questa proposta di legge sia approvata dal Parlamento.

La maggioranza al governo ha provato, prima, a cancellare la legge e ne ha, poi, imposto lo stop per almeno due mesi.

Partecipiamo per informarci e informare!

La Coordinatrice, Luciana Cusimano