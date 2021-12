Petralia Soprana, altri nove positivi dopo lo screening di oggi. Superati i 100 casi

Petralia Soprana – Altri nove positivi con lo screening che si è tenuto oggi a Petralia Soprana. Dopo l’impennata di contagi al Covid che si è verificata nella settimana scorsa il Commissario per l’emergenza Renato Costa ha dato parere favorevole per l’organizzazione di una giornata di screening, mediante esecuzione di tamponi antigenici rapidi, al fine di valutare l’eventuale adozione di ulteriori misure di contenimento del contagio e di diffusione del virus.

Il personale sanitario dell’Usca, guidato dalla dottoressa Daniela Faraoni, ha eseguito in modalità drive in 192 tamponi riscontrando altri 9 positivi.

I dati complessivi ad oggi danno 101 positivi al tampone molecolare mentre quelli positivi al tampone rapido, in attesa di quello molecolare, compresi i nove di oggi, arrivano a circa 50. A questi vanno aggiunte altre 60 persone circa in isolamento per contatto stretto con positivo.

Numeri da record per il piccolo paese delle Madonie che mai avrebbe pensato di vivere una tale circostanza.

“La situazione ci mette in allarme – afferma il sindaco Pietro Macaluso – perché i numeri continuano a salire ed oggi abbiamo registrato anche il primo ricovero in una struttura ospedaliera. Speriamo di riuscire a controllare la problematica diversamente saremo costretti ad alzare ulteriormente il livello delle misure restrittive. Ringrazio il Commissario Costa, la dottoressa Faraoni e il personale che oggi ha reso possibile questo ulteriore screening dedicato alla popolazione. Spero e mi auguro in una inversione di tendenza in tempi brevi”.