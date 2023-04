Petralia Sottana, il sindaco incontra la comunità. L’amministrazione pronta a rispondere ai quesiti dei cittadini

enerdì 14 Aprile, alle ore 17:30 presso l’Aula consiliare del Comune di Petralia Sottana l’amministrazione Comunale promuove un incontro aperto per rispondere alle domande poste dalla cittadinanza. Il distacco e il disinteresse dalla vita politica e sociale da parte dei cittadini, in special modo giovani, è una piaga sempre più diffusa in Italia che ha indotto a ricercare nuove modalità di stimolo e coinvolgimento della popolazione a tutti i livelli. La crescita collettiva della Comunità non può prescindere, infatti, dalla piena consapevolezza dell’iter programmatico e attuativo messo in campo da un’Amministrazione, sia essa locale o nazionale. L’Amministrazione Comunale di Petralia Sottana ritiene che la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita politica e sociale sia è elemento fondamentale e strategico della propria visione programmatica, per questo motivo ha proposto quest’iniziativa, invitando tutti i cittadini a prenderne parte.

Per partecipare occorre compilare il questionario reperibile al seguente link: https://bit.ly/Sindaco-Comunita

Le domande dovranno pervenire entro giorno 08/04/2023, le modalità di invio sono specificate sulla locandina e sul modulo online presente al link indicato.