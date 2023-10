Sabato 7 ottobre 2023, alle ore 18.00, presso il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo (Piazza San Francesco), si terrà la presentazione del libro “Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole” di Francesco Dolce, già Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, candidato al Senato della Repubblica e Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù.

Nel libro l’autore racconta, in modo avvincente e senza infingimenti, la sua storia personale, familiare e pubblica, che si snoda lungo l’arco di oltre un cinquantennio. Egli riesce a coinvolgere emotivamente il lettore, suscitando, altresì, la consapevolezza che la vita meriti pur sempre di essere vissuta, pienamente ed intensamente: si può cadere, a causa della cattiva sorte, sempre in agguato, ma importante ed essenziale è ritrovare la forza per rialzarsi, anche perché “dietro ad ogni nuvola c’è sempre il sole”.

Il Consiglio di Biblioteca