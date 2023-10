Pro Loco Castelbuono: Cineforum e campagna tesseramenti 2024

Nella seduta del 25 ottobre l’Assemblea generale dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione e la programmazione per l’anno 2024 nel segno della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Paese e mettendo a rete le sue migliori risorse. Si è confrontata sulle infinite potenzialità di una comunità operosa, creativa, affrancata dall’assistenzialismo.

Degne di rilievo alcune delle attività previste nel programma, alcune già iniziate (tornei scacchi), altre di prossima attuazione (un cineforum per i soci e per quanti volessero associarsi per contribuire alla realizzazione del programma).

A tal proposito il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nell’allegare il citato programma, invitano quanti volessero contribuire alla sua attuazione ad associarsi.

Andiamo avanti con determinazione!!

UNISCITI A NOI E SOSTIENI ANCHE TU LA PRO LOCO.

IL NOSTRO TERRITORIO, LA NOSTRA STORIA, LE TRADIZIONI, L’ENOGASTRONOMIA, LE TIPICITÀ’, IL FOLKLORE… INSIEME POTREMO FARE DI PIÙ !!!

TESSERAMENTO SOCI Anno 2024….sono aperte le iscrizioni ..la nuova tessera del socio porterà con sé tutte le convenzioni di sempre !!!

PERCHÉ ASSOCIARSI ALLA PRO LOCO?

Perché insieme possiamo:

PROMUOVERE Castelbuono ed il suo territorio in tutte le espressioni: Culturali, Artistiche, Turistiche Enogastroniche, Naturalistiche, Sportive.

ORGANIZZARE Attività, Eventi e Manifestazioni direttamente o in collaborazione con altre Associazioni ed Enti

CREARE occasioni di incontro e di collaborazione tra le persone e le Associazioni.

Costo annuo tessera € 20.

Costo annuo tessera giovani fino 29 anni € 10.

prolococastelbuono@libero.it

0921673467

3896893810