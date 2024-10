“Pronti Sipario”: Laboratori Teatrali a cura dell’Associazione “I Trovatori” 

L’Associazione Culturale “I Trovatori” è lieta di annunciare l’incontro conoscitivo per “Pronti Sipario”, il nuovo ciclo di laboratori teatrali condotti da Giuseppe Vignieri.

Un percorso formativo pensato per stimolare la creatività e le capacità espressive di partecipanti di tutte le età, dai bambini agli adulti.

L’incontro conoscitivo si terrà venerdì 11 ottobre presso la Sala Cappuccini a Castelbuono.

Sarà suddiviso in tre fasce orarie, ciascuna dedicata a un gruppo specifico:

Bambini (8-13 anni): dalle 15.30 alle 16.30

Adolescenti (14-19 anni): dalle 16.30 alle 17.30

Adulti (over 20): dalle 17.30 alle 18.30

I laboratori teatrali offrono un’opportunità unica per esplorare il mondo del teatro, favorire lo sviluppo personale e artistico, e costruire nuove amicizie in un ambiente stimolante e inclusivo.

Ecco una panoramica dei percorsi proposti:

Laboratorio per bambini (8-13 anni): un percorso ludico ed educativo che stimola la fantasia e la capacità di espressione.

Laboratorio per adolescenti (14-19 anni): un’occasione per approfondire tecniche teatrali, lavorare in gruppo e sviluppare sicurezza e creatività.

Laboratorio per adulti (over 20 anni): per chi desidera riscoprire la passione per il teatro, migliorare le proprie capacità espressive o vivere un’esperienza artistica coinvolgente.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’incontro conoscitivo o sui laboratori, è possibile contattare l’Associazione “I Trovatori” ai seguenti recapiti:

📧 infotrovatori@gmail.com

📞 Tel. 3801939292