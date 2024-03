“Rattalusciu” va al mare: il dizionario dialettale di Maria Andreana Sapienza approda a Cefalù.

Il prossimo 16 marzo, alle ore 18:00, presso la Sala delle Capriate del Municipio di Cefalù, sarà presentato il dizionario dialettale “RATTALUSCIU” di Maria Andreana Sapienza. L’evento è patrocinato dal Comune di Cefalù.

A dialogare con l’autrice il Sindacodi Cefalù Prof. Daniele Tumminello, l’Ins. Santa Franco, modera l’Assessore alla Cultura Prof. Antonio Franco.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Francesco Calabrese e il Sindaco di Gratteri Avv. Giuseppe Muffoletto interverranno con indirizzi di saluto.

Pietro Carollo e Franco Restivo cureranno la lettura di alcune poesie in dialetto.

“RATTALUSCIU” è un dizionario che raccoglie circa 2000 lemmi del dialetto di Gratteri, paese d’origine dell’autrice.

Il lavoro si propone di preservare la memoria di una lingua ricca e suggestiva, che rischia di essere dimenticata con il passare del tempo.

Maria Andreana Sapienza, originaria di Gratteri ma residente a Cefalù da quasi mezzo secolo, si è dedicata negli ultimi anni alla ricerca e alla realizzazione di questo dizionario. Un’opera di grande valore non solo per gli abitanti di Gratteri, ma per tutti coloro che amano il dialetto e la cultura siciliana.

La presentazione del dizionario “RATTALUSCIU” è un evento da non perdere per tutti gli amanti della lingua e della cultura siciliana.

L’autrice invita tutti a partecipare per celebrare insieme la bellezza del dialetto e la ricchezza della nostra tradizione.